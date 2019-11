Vechta Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat in der Champions League die zweite Niederlage im fünften Gruppenspiel kassiert. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft des spanischen Trainers Pedro Calles gegen den türkischen Erstligisten Teksüt Bandirma im heimischen Rasta-Dome mit 73:81 (37:49). Bester Werfer der Gastgeber war Steve Vasturia mit 19 Punkten, zudem kam Trevis Simpson auf 18 Zähler.

In der Vorrundengruppe B hat Vechta trotz der Niederlage nach der erst fünften von insgesamt 14 Partien weiterhin alle Chancen auf das Weiterkommen. In der Bundesliga wartet auf die Rastaner an diesem Samstag (20.30 Uhr) gegen die Löwen Braunschweig bereits das nächste Heimspiel.