Vechta Wenn es um den Begriff Charakter geht, dann kommt man an Rasta Vechta wahrlich nicht vorbei. Nicht zuletzt durch den hart erkämpften 3:1-Erfolg im Playoff-Viertelfinale gegen Serienmeister Brose Bamberg hat das Team von Trainer Pedro Calles für Aufsehen in der Basketball-Bundesliga gesorgt – und das, obwohl Calles nur sieben Spieler eingesetzt hatte.

„Charakter schlägt Talent“, sagt Calles vor dem Start der Halbfinal-Serie (drei Siege nötig) gegen Bayern München an diesem Sonntag (18 Uhr). „Diese Mannschaft, das siehst du, hat sehr großen Charakter“, sagt auch Münchens Trainer Dejan Radonjic. Der Titelverteidiger ist also gewarnt. Auf dem Papier sind die Münchner klarer Favorit. Doch das gibt den Bayern keine Sicherheit. Der Hauptrundensieger hat bei der 75:93-Niederlage im März in Vechta zu spüren bekommen, welche Energie der Gegner aufs Parkett bringen kann.

„Sie spielen unheimlich aggressiv und mit viel Tempo“, sagt Radonjic, „darauf müssen wir eingestellt sein.“ Sein Euro-League-erprobter Kader kostet rund 20 Millionen Euro pro Jahr, Vechta soll mit 2,7 Millionen auskommen. Dass Rasta dennoch viel Talent besitzt, hat sich längst herumgesprochen.

Vor dem ersten Halbfinale mehrten sich die Gerüchte, dass die Münchner zur kommenden Saison Aufbauspieler T.J. Bray vom Gegner verpflichten. Beim Viertelfinal-Triumph gegen Pokalsieger Bamberg gehörte der US-Amerikaner zu den stärksten Akteuren.

Vechta wird wohl auch diese Personalie verkraften, die Mannschaft zeigt sich bislang im Saisonverlauf unerschütterlich, die starke Saison geht ungebremst weiter. Ziemlich genau 40 Jahre nach seiner Gründung steht der kleine Basketballclub aus dem Oldenburger Münsterland zum ersten Mal in der Runde der letzten Vier. Ein Finaleinzug wäre mehr als eine Sensation.