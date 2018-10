Wilhelmshaven Es ist sonnig an diesem Samstagvormittag auf der Jade. Nur wenige Wolken sind am Himmel zu sehen, der Wind mit Stärke vier kommt aus Südwest, die Sicht ist klar, es ist auflaufend Wasser. Lässig steuert der Kapitän die MBV „Föhr“, Andreas de Roover, langsam in Richtung Boje 52 A, kurz hinter der vierten Einfahrt auf Höhe des Rüstringer Bergs. Gemeinsam mit dem Signalturm an Land bildet sie die Startlinie für den 17. Sailing-Cup.

Der Schlepper der MBV Motorwerke Wilhelmshaven wartet auf die acht Traditionssegler, die sich zur Regatta, und die 19 Sportsegler, die sich für die Begleitregatta angemeldet haben. Auf der „Föhr“ ist die Rennleitung um Regattaleiter Jörg Owen versammelt. Die ehrenamtlichen Helfer vom Wilhelmshavener Segelclub sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Schiffe „Abel Tasman“, „Artemis“, „Avatar“, „Oban“, „Hendrika Bartelds“, „Thalassa“ und „Regina Maris“ sind auf dem Weg in Richtung Startlinie. Das Wilhelmshavener Schiff die „Nordwind“ fuhr außer Konkurrenz mit.

Um kurz vor 11 Uhr herrscht emsige Betriebsamkeit auf dem Oberdeck der „Föhr“. Jörg Owen steht im ständigen Funkkontakt mit den Schiffen. Auch Hildegard Hagenmüller und Hedda von Döhren haben alle Hände voll zu tun. In fünf Minuten geht es los. In der Zwischenzeit positioniert sich Wolfgang Hagenmüller mit einer Signalpistole und Christof Rübsamen, verantwortlich für die Auswertung, zählt runter. Ein Knall ertönt, und die Leuchtkugel in circa 20 Meter Höhe signalisiert der ersten Gruppe den Start. „Wir lassen die Traditionssegler in zwei Gruppen starten, damit die Startlinie nicht zu lang wird und sich die Skipper nicht ins Gehege kommen“, sagt Owen.

Gleich beim Start zeigt sich, welcher Skipper sich einen taktischen Vorteil verschaffen möchte. Seit über zehn Jahren leitet Jörg Owen schon den Sailing-Cup, ist selbst seit über 50 Jahren Segler. „Ich kenne dieses Revier schon sehr gut.“ Um 11.05 Uhr erfolgt der Start für die zweite Gruppe. Jetzt muss Kapitän de Roover mit der „Föhr“ etwas Gas geben. Christof Rübsamen möchte vor den Seglern an der Wendeboje 48 sein, um eine Zwischenzeit zu nehmen. Acht Seemeilen sind es bis zur Wende direkt vor Hooksiel. Doch aus dem Plan, bei allen Regattateilnehmern eine Zwischenzeit zu nehmen, wird allerdings nichts. Die „Eeasy Race“, ein Sportboot der Begleitregatta, ist so flott unterwegs, dass Jörg Owen dem Kapitän anzeigt: „Wir müssen auch zurück, um die Zeit im Ziel zu nehmen.“ Und während die „Föhr“ sich langsam in Richtung Ziellinie begibt, passiert der unter holländischer Flagge segelnde Schoner „Abel Tasman“ als erstes Schiff der Hauptregatta die Wendeboje. Diesen Vorsprung gibt der Gaffelschoner nicht mehr her. Mit einer korrigierten Zeit von zwei Stunden, 23 Minuten und 29 Sekunden gewinnt die „Abel Tasman“ nach 2002, 2007, 2010, 2014 und 2017 den Cup zum sechsten Mal.

Nach und nach passieren nun sowohl Traditionssegler als auch Sportsegler die Ziellinie. Für die Regattaleitung bedeutet das höchste Konzentration. Denn gerade bei den kleinen Sportseglern sind nicht immer die Namen zu erkennen. Der geschulte Blick durchs Fernglas hilft. Christof Rübsamen nimmt die Namen auf Zuruf von Hildegard Hagenmüller und Ehefrau Hedda von Döhren entgegen und trägt die Zielzeit ins Laptop ein. Um 14.42 Uhr erfolgt der Funkspruch an alle Teilnehmer durch den Regattaleiter: „Der 17. Wilhelmshavener Sailing Cup ist beendet.“