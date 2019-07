Augustgroden Die Tradition lebt: Der Bürgerverein Augustgroden feiert an diesem Wochenende sein alljährliches Andelfest. Die Tanzveranstaltung findet seit der Gründung des Vereins im Jahr 1957 statt, seit drei Jahren beginnt sie mit einem bunten und lustigen Umzug.

Das wird in diesem Jahr nicht anders sein. Und auch diesmal soll es „der größte Andelfestumzug der Welt“ sein, wie der Bürgerverein nicht bescheiden, aber wohl zutreffend ankündigt. Der Umzug setzt sich am Sonnabend, 3. August, am Sportplatz Seefeld in Bewegung. Gegen 19 Uhr will die lustige Truppe losfahren.

An der Spitze rollt in gemächlichem Tempo ein Oldtimer-Konvoi, dem die Moorland Pipes and Drums folgen, die mit ihren Dudelsäcken die Motorgeräusche übertönen wollen. Ihnen folgt Musik vom Wagen, dargeboten von den Blaanken Bössels. Die Spaßkapelle aus dem niederländischen Oldenzaal will zum vierten Mal nicht nur den Umzug, sondern auch den Ball in Schwung bringen.

Mit Dudelsäcken

Der Ball soll gegen 19.30 Uhr im Festzelt an der Küstenschutzhalle in Reitlanderzoll beginnen. Kurz nach seinem Beginn wird die Andelkrone hereingetragen, unter der die Tanzveranstaltung auch diesmal gefeiert werden soll. Der Vorsitzende Hergen Hülstede zeichnet zudem Sieger und Platzierte der Kegelwoche aus, die vom 23. bis 26. Juli beim Vereinsheim an der Bäderstraße stattgefunden hat. Neben der Spaßkapelle werden sich auch die Dudelsackspieler unüberhörbar melden. Eintritt wird nicht erhoben.

Kinderfest und Spiele

Wer am Sonntagmorgen um 10 Uhr schon wieder fit ist, kann erneut Kurs auf das Festzelt nehmen. Denn dann beginnt dort ein Frühschoppen für alle Generationen. Für die Erwachsenen gibt neben den üblichen Frühschoppen-Getränken auch Kaffee und Kuchen. Und die Kinder sollen sich ebenfalls nicht langweilen: Für sie bauen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Vereins in der Küstenschutzhalle einen Spieleparcours auf. Zudem wird wieder eine Hüpfburg aufgebaut.

Auch für das Angebot am Sonntag wird kein Eintritt erhoben, kündigt Ilona Fritz an, die Pressewartin des Bürgervereins Augustgroden.

Auftakt für das Andelfest ist aber eigentlich schon am Freitag, 2. August. Dann beginnt um 19.30 Uhr im Festzelt der Spieleabend für Erwachsene und Jugendliche. Angeboten werden Skat und „Mensch, ärgere dich nicht“. Dieser Spieleabend findet jetzt zum zweiten Mal am Freitag statt; vorher wurde er schon am Donnerstagabend veranstaltet.