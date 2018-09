Hartwarderwurp Der alljährliche Herbst- und Staudenmarkt am Bronzezeithaus hat viele Freunde. Schon zwei Stunden vor seiner Öffnung trafen an diesem Sonntag die ersten Besucher ein.

Brot aus dem Kuppelofen

Und es wurden immer mehr. Der Andrang war zeitweilig so groß, dass sich am Eingang Warteschlangen bildeten. Kaum war der große Steinbackofen angeheizt – das ist ein bronzezeitlicher Kuppelofen –, wurden auch schon die ersten Brote hineingeschoben, so dass es schon nach wenigen Minuten auf dem Gelände lecker duftete. Wieder waren die warmen Brote schnell verkostet, gab es doch dazu, wie schon in den Jahren zuvor, Kräuterbutter, Quarkdips und Marmelade.

An den Biertischgarnituren hatten bei schönsten Spätsommerwetter schon zahlreiche Besucher Platz genommen und genossen dort eine kleine Pause mit Kaffee und anderen Köstlichkeiten. Auf dem Platz rund um das Bronzezeithaus boten Händler unterschiedliche Pflanzen an. Die Besucher kamen mit Eimern und großen Einkaufstaschen und kauften Storchschnabel, Frauenmantel, Nelkenwurz und weitere Pflanzen mit klangvollen Namen.

Spielzeug für Kinder

Für die Verschönerung der Beete gab es kleine, bunte Pilze, Nistkästen, herbstliche Kränze, im Hinblick auf die nahende Winterzeit geschnitzte Kerzen aus Holz, gestrickte Socken und vieles mehr.

Auch für Kinder gab es Spielzeug aus Holz, wie die Seifenblasenflöten. Der Verein zur Erhalt der Nutzpflanzenvielfalt zeigte an seinem Stand diverse Sorten an Gemüse und bot auch eine Beratung zum Anbau an.