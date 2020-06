Kein Herbstmarkt am Bronzezeithaus

Hartwarderwurp Eine weitere Veranstaltung fällt, nicht überraschend, der Corona-Pandemie zum Opfer: der Herbst- und Staudenmarkt am Bronzezeithaus. Ilona Gradic, Erste Vorsitzende des Fördervereines des Bronzezeithauses, hat sie am Donnerstag abgesagt. Die beliebte Verkaufsveranstaltung, die im vergangenen Jahr mehr als 800 Besucher anlockte, sollte diesmal am Sonntag, 20. September, stattfinden. Auch das Bronzezeithaus selbst bleibt in dieser Saison wegen Corona geschlossen.

