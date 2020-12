Interview Mit Stadlands Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD): „Ich würde ganz gern noch verlängern“

Der 68-Jährige ist seit 2014 im Amt. In den letzten zehn Monaten seiner Amtszeit liegen noch viele Projekte an. Unzufrieden ist Klaus Rübesamen damit, dass er die Gräben in der Politik nicht zuschütten konnte, wie er in diesem Interview sagt. Die Fortsetzung lesen Sie in einer unserer nächsten Ausgaben.

Frage: Herr Rübesamen, das letzte Jahr Ihrer Amtszeit hat begonnen. Sind Sie erleichtert, dass es bald vorbei ist, oder hätten Sie gern einen Nachschlag?

Klaus Rübesamen: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich bin ich aufgrund meines Alters zufrieden, dass es dem Ende entgegen geht, aber das Amt des Bürgermeisters ist doch so spannend, dass ich gern noch eine Verlängerung mitnehmen würde.

Frage: Wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückblicken: Was hat Sie am meisten überrascht?

Klaus Rübesamen: Ich kannte es ja von der Polizei her, dass man rund um die Uhr im Dienst ist, aber als Bürgermeister ist man oft rund um die Uhr und am Wochenende tätig, und wenn das nicht reicht, kommt die Nacht dazu.

Frage: Und worüber haben Sie sich am meisten geärgert?

Klaus Rübesamen: Ich bin 2014 mit dem Wunsch angetreten, die Gräben in der Politik zuzuschütten. Das ist mir leider nicht gelungen. Zudem läuft auch zwischen Politik und Verwaltung nicht immer alles rund, und darüber ärgere ich mich sehr.

Frage: Woran hat‘s gelegen?

Klaus Rübesamen: Ich denke: mit Sicherheit auch an mir, dass ich da nicht den richtigen Weg gefunden habe, weil die Vielfalt der Aufgaben nicht dazu beitragen konnte, hier eine Einigung zu finden. Und was von mir positiv gedacht war, ist teilweise auch negativ ausgelegt worden. Ich bin nun mal nicht Everybody‘s Darling. Ich war auch nicht der gewünschte Bürgermeister von allen, und das hat man mich auch spüren lassen.

Frage: Gucken wir auf die wichtigsten Investitionen in Stadland – zuerst die Kindertagesstätten in Rodenkirchen.

Klaus Rübesamen: Abgeschlossen haben wir den Anbau an die Kita Löwenzahn An den Buchen, die Kinder aus dem Kindergarten Regenbogen sind schon dorthin umgezogen. Jetzt ist die Ausschreibung der Sanierung für den Kindergarten Regenbogen angelaufen, so dass die ersten Arbeiten im Januar beginnen können. Wir haben den Container-Kindergarten Wiesenkieker ja noch im ersten Halbjahr gemietet, und ich hoffe, dass der Regenbogen in dieser Zeit so saniert sein wird, dass die Kinder aus dem Wiesenkieker dort einziehen können.

Frage: Und die Markthalle könnte bis zum Spätsommer fertig werden?

Klaus Rübesamen: Vorher wohl nicht. Ich hoffe, dass wir den Seniorennachmittag zum nächsten Roonkarker Mart schon wieder dort feiern können.

Frage: Der Anbau an die Grundschule Rodenkirchen?

Klaus Rübesamen: Da sind wir noch in der Findung, in welcher Größenordnung das passiert, weil die Schülerzahlen zurzeit sehr stark schwanken und wir sehen müssen, ob wir den geplanten Anbau tatsächlich verwirklichen können. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Frage: Der Anbau an das Feuerwehrhaus Rodenkirchen muss aus Kostengründen noch einmal umgeplant werden?

Klaus Rübesamen: Wir haben noch 1,1 Millionen Euro zur Verfügung und es haben sich einige neue Anforderungen ergeben, so dass wir nicht den gewünschten Ausbau verwirklichen können. Wir sind mit der Feuerwehr im Gespräch und auf einem guten Weg. Die Bauarbeiten sollen im nächsten Jahr beginnen.

Frage: Und auch fertiggestellt werden?

Klaus Rübesamen: Tut mir leid, dazu kann ich noch nichts sagen, weil neu geplant werden muss.

Frage: Wie geht es weiter beim Thema Feuerwehrhaus Seefeld?

Klaus Rübesamen: Das geht 2021 in die Planung. Auch da arbeitet die Ortswehr sehr eng mit unserer Bauabteilung und dem Architektenbüro zusammen, um zu sehen: Kaufen wir etwas und bauen das um, oder bauen wir neu? Vor einer Entscheidung müssen wir selbstverständlich die Wirtschaftlichkeit prüfen.

Frage: Und Campingplatz Kleinensiel?

Klaus Rübesamen: Das wird sich mit Sicherheit verzögern, weil alles, was wir das geplant hatten, nicht stattfinden kann. Durch einen Verwaltungsgerichtsentscheid wurde Bremen-Ports ein Baustopp des geplanten Offshore-Terminals auferlegt und das in der Nähe des geplanten Campingplatzes anzulegende Biotop mit Aussichtsturm und Rundweg ist deshalb nicht mehr erforderlich. Den anfallenden Erdaushub wollten wir nutzen, um das Campingplatz-Gelände auf sturmflutsichere sechs Meter über Normalnull zu erhöhen. Unsere Bauverwaltung versucht jetzt, das Erdreich woanders zu bekommen.

Frage: Ein ganz anderes Thema: Haben kleine Gemeinden wie Stadland längerfristig eine Zukunft?

Klaus Rübesamen: Es gab ja mal die Überlegung, Bundesländer zusammenzulegen, und vielleicht ist das ein Aspekt, um die Lage der Kommunen finanziell zu sichern. Vielleicht wird da überlegt, auch innerhalb der Landkreise einen Zusammenschluss von Kommunen zu erreichen. Wie sich das umsetzen lässt, müssen die Prüfungen ergeben. Aus meiner Sicht ist das ein Diskussionspunkt der mit Sicherheit angeschoben werden wird.

Denn die Finanzlage aller Wesermarsch-Kommunen – außer Lemwerder – ist schlecht.

Frage: Was möchten Sie Ihrem Nachfolger, wer auch immer es sei, mit auf den Weg geben?

Klaus Rübesamen: Ich werde ihn mit Sicherheit in die Materie einführen, das heißt: Er wird alles kennenlernen, was erforderlich ist. Das ist mir damals leider versagt worden. Ich werde meinen Nachfolger genau informieren über die Abläufe in der Verwaltung, die er beachten muss, und, was ich immer für wichtig halte: die Außendarstellung.