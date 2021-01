Ab Dienstagabend: Nächtliche Wartung im Tunnel

Kleinensiel Autofahrer, die in der Nacht zu Mittwoch, 20. Januar, den Wesertunnel durchfahren wollen, müssen sich auf ein paar Minuten Wartezeit einstellen. Denn in dieser Nacht lässt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg die Steuerungstechnik des Bauwerks überprüfen. Dazu gehört, dass verschiedene Alarme – etwa ein Brand – „im Echtbetrieb“ durchgespielt werden, erläutert Jürgen Oltmanns, der Leiter der Straßenmeisterei Brake. Dafür springen gelegentlich die Ampeln auf Rot und die Schranken gehen nieder. Die Sperrungen werden aber jeweils nur wenige Minuten dauern, deshalb lohne sich eine Umleitung nicht, sagt Jürgen Oltmanns. Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 19. Januar, um 22 Uhr und enden am Mittwoch, 20. Januar, gegen 5 Uhr.

• Eine große einwöchige Wartung für die Tunneltechnik ist rund um Ostern zu erwarten, kündigt Oltmanns auf Anfrage unserer Redaktion an.