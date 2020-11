Beim alten Fähranleger: Abgelaufene Lebensmittel auf Straße

Kleinensiel Wohin mit Lebensmitteln, deren Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist? Am besten entsorgen wir sie mitten auf einer abgelegenen Straße, dachten sich am vergangenen Donnerstag wohl Unbekannte. Sie warfen das Zeug auf die Fährstraße kurz vor dem ehemaligen Anleger in Kleinensiel.

Dort musste es der Bauhof der Gemeinde auflesen und entsorgen. Wer Hinweise zu dieser illegalen Abfallentsorgung geben kann, wende sich an die Gemeindeverwaltung, Telefon 04732/890.

• Kerstin Lorenz vom Ordnungsamt im Rathaus weist darauf hin, dass diese Art der Entsorgung illegal ist und mit einem hohen Bußgeld geahndet wird. Auch die Entsorgung von Gartenabfällen in der Natur sei kein Kavaliersdelikt, betont Kerstin Lorenz: „Gras- und Strauchschnitt, der auf Grünflächen oder an Grabenböschungen entsorgt wird, erstickt andere Pflanzen, und die verrottenden Gartenabfälle belasten Boden und Grundwasser.“