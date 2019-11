Einbrecher im Kindergarten

Kleinensiel Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag in Kleinensiel unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, brachen sie in den Kindergarten Firlefanz ein – Tatzeit: 18 bis 6.55 Uhr –, durchsuchten die Räume und stahlen etwas Bargeld. Gesamtschaden: 1000 Euro. Ein weiteres Ziel war zwischen 22 und 2.45 Uhr ein Einfamilienhaus an der Deichstraße, wo sie elektronische Geräte, Bargeld und Fahrzeugschlüssel stahlen. Gesamtschaden: 5000 Euro. Wer Hinweise geben kann, erreicht die Polizei unter Telefon 04731/9 98 10.