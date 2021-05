Für die Sicherheit: Kernkraftwerk: Pond bleibt an Bord

Kleinensiel Die bisherigen Auftragnehmer bleiben für die Objektsicherung der kerntechnischen Anlagen von Preussen-Elektra zuständig – also auch die Firma Pond Security für das Kernkraftwerk in Kleinensiel. Das ist das Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens, teilt die Preussen-Elektra-Sprecherin Almut Zyweck mit. Der neue Vertrag tritt mit dem nächsten Jahreswechsel in Kraft. „Uns freut das sehr, und das zeigt, dass uns Kriterien wie Qualifikation und Zuverlässigkeit und insbesondere die Erfahrung sehr wichtig sind – entgegen anderslautender Behauptungen“, sagt Almut Zyweck. In Kleinensiel sind davon 127 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen. Unter ihnen hatte es Unruhe wegen befürchteter Verschlechterungen von Standards gegeben. „Wenn es sich so positiv darstellt, wäre es ein erster Etappensieg“, sagte dazu Verdi-Sekretär Frank Buscher.