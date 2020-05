Kernkraftwerk: Ungelöste Probleme verhindern Einbau

Kleinensiel Die Braker Bürgerinitiative „Depo-Nie“ widerspricht dem Chef des Kernkraftwerks Unterweser (KKU), Gerd Reinstrom. Der hatte in der NWZ vom 24. April gesagt, die mehrfach geforderte Nachbesserung des Einzelnachweises für die Einlagerung von freigemessenem Abfall aus dem Rückbau des Kraftwerks sei kein ungewöhnlicher Vorgang.

„Keinesfalls die Norm“

Tatsächlich sei eine weitere Nachbesserung auf keinen Fall die Norm, entgegnet Udo Knirr, der Koordinator der Bürgerinitiative. Wenn Gerd Reinstrom sage, das KKU dürfe den Bauschutt in Käseburg einlagern, „weil wir das Recht dazu haben“, so bestehe zwar dieses Recht, aber nur mit der Auflage, in einem Einzelfall-Nachweis die Eignung der Deponie zu dokumentieren. Und an diesem Nachweis sei der Betreiber Preussen-Elektra immer wieder gescheitert, wie die hierüber informierten Kritiker anmerken.

Die von Preussen-Elektra beauftragte Brenk-Systemplanung in Aachen ist seit 2018 mit der Erstellung des Einzelfall-Nachweises beauftragt, und erst wenn der TÜV Nord die Voraussetzungen als erfüllt ansieht, kann das Umweltministerium in Hannover der Einlagerung des KKU-Bauschutts zustimmen, erläutert Udo Knirr. „Dass dennoch und ohne diese Genehmigung, also rechtswidrig, KKU-Abfall in Käseburg eingelagert wurde, wird verschwiegen“, ergänzt Knirr.

Fünf Problem-Punkte

Die Brenk-Systemplanung, ein Institut für technischen Umweltschutz, ist darauf spezialisiert, auch in schwierigen Fällen die Eignung einer Deponie für die Einlagerung schwach radioaktiver Stoffe darzustellen, erläutern Udo Knirr und sein Mitstreiter Heiko Wöhler, Sandfeld. Für die Käseburger Deponie ist dies ihren Worten zufolge bislang nicht gelungen, weil folgende fünf Punkte ungelöst sind:

• Die zur Einlagerung freigemessener Abfälle vorgeschriebene Vermischung mit Hausmüll sei nicht möglich, weil kein Hausmüll mehr angeliefert werde, als Ersatzlösung dafür aber der Bauschutt in Big Bags eingelagert werden solle.

• Ein anderes Problem bereite die betriebseigene Kläranlage, die nicht geeignet sei, Nuklide aus dem anfallenden Deponie-Sickerwasser zu filtern, das aber dennoch in die Weser eingeleitet werde. Hierzu hält die Bürgerinitiative fest, dass dieses Problem im Einzelfall-Nachweis äußerst vage dargestellt werde und die Bewertungen lediglich auf Annahmen, also nicht auf „wasserdichten“ Daten, basierten.

• Dazu komme als dritter Punkt die beschränkte Aufnahmekapazität der Deponie für die geplanten Bauschutt-Mengen. Auch hierzu gebe es Vorschriften, die strikt einzuhalten seien.

• Nicht kalkulierbar seien darüber hinaus die Auswirkungen zusätzlicher Gewichtsbelastungen durch den Bauschutt, denn die Stabilität des Deponieuntergrundes ist und war seit Inbetriebnahme der Deponie nicht gewährleistet, weil die Setzungen unter der Deponie nie überprüft wurden, kritisieren die beiden weiter. Bekannt und gemessen seien allerdings Setzungen am Deponie-Rand: Sie variierten zwischen 50 und 150 Zentimetern, und das bei geringer Belastung. Es sei davon auszugehen, dass direkt unter der Deponie die Setzungen bis zu 3 Meter betragen.

• Darüber hinaus ist auch noch geplant, die Rönnel entlang der Deponie im Zuge des Generalplans Wesermarsch zu einem Kanal auszubauen. Geplant ist, salzärmeres Weserwasser im Bereich Käseburg aus der Weser zu entnehmen und es zur Tränke von Weidevieh bis in die nördliche Wesermarsch zu pumpen. Die Gefahr von Grundbrüchen durch die zum Kanalbau erforderlichen Bodenbewegungen ist nicht mehr auszuschließen, mahnt die Bürgerinitiative.

„Dass es dem Brenk-Institut nach drei Jahren noch immer nicht gelungen ist, die Tauglichkeit der Deponie Käseburg für schwach-radioaktive Abfalleinlagerungen zu beschreiben, sollte alle Verantwortlichen endlich zum Umdenken veranlassen“, wünschen Kritiker.