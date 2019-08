Konzert am Strand: 6 Gewinner

Kleinensiel Sechs Teilnehmer am NWZ-Gewinnspiel haben eine Freikarte für das Freiluft-Konzert mit dem Blasorchester Rodenkirchen am Kleinensieler Strand gewonnen. Es sind die Rodenkircher Ilse Krause, Andreas Pachal und Ruth Wollgam, der Schweier Jonny Konken und die Nordenhamer Marion Petershagen und Olaf Bargmann. Die Gewinner können ihre Eintrittskarte an der Tageskasse gegen Vorlage ihres Personalausweises abholen.

Das Konzert findet an diesem Sonntag, 1. September, ab 17 Uhr statt und ist Teil des Musiksommers Wesermarsch. Das TMV-Blasorchester spielt ein Programm mit maritimer Note, außerdem tritt das Oldenburger Swing-Duo MarTini auf. Bestuhlung ist nicht vorgesehen; die Zuschauer müssen entweder Stühle oder Picknick-Decken mitbringen. Auch ein gut gefüllter Picknick-Korb ist empfehlenswert.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro im Schreibwaren-Eck Manzke sowie in allen LzO-Filialen und Touristinfos in der Wesermarsch und online unter www.reservix.de und www.musiksommer-wesermarsch.de. An der Tageskasse kosten die Tickets 14 Euro.