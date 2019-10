Kleinensiel /Nordenham /Golzwarden Eine Großübung im Wesertunnel kündigt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr für Sonntag, 27. Oktober, an. Für die Übung ist im Zeitraum von 7 bis 14.30 Uhr eine Sperrung der Tunnelröhren in beiden Fahrtrichtungen erforderlich. In der Folge ist mit Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 437 zu rechnen.

Die Weserfähre Golzwarden/Sandstedt bietet während der Tunnelsperrung einen Ersatzverkehr an und nimmt den Betrieb bereits um 7.30 Uhr auf.

Nach den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln ist es vorgeschrieben, mindestens alle vier Jahre eine Großübung unter möglichst realistischen Bedingungen auszurichten. Dadurch bekommen die Einsatz- und Rettungsdienste die Möglichkeit, ihre Handlungsabläufe zu überprüfen, zu festigen und zu optimieren. Großübungen hatten zuletzt in den den Jahren 2004, 2007, 2010, 2013 und 2015 im Wesertunnel stattgefunden.