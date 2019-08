Kleinensiel Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg erstellt am Wesertunnel zwei Sammelplätze für die Feuerwehr. Das ist ein weiterer Punkt im neuen Rettungskonzept der Brandschützer aus Stadland und Loxstedt.

Beide Anrainergemeinden des Tunnels sehen sich – auch mit Blick auf die kommende Autobahn – in der Pflicht, gemeinsam besser auf Tunnelbrände vorbereitet zu sein. Auftakt für das neue Konzept war ein Seminar im April 2018 in Dedesdorf.

Dank der Feuerwehrsammelplätze sollen die Brandschützer schneller zum Einsatzort kommen, ohne sich selbst zu gefährden. Die erste Fläche wird im September bei Dedesdorf erstellt – zwischen der Bundesstraße 437 und dem Dedesdorfer Weg.

Dafür müssen – mit einer Ausnahmegenehmigung – Bäume gefällt werden. Diese Fläche wird am Sonntag, 27. Oktober, in eine Großübung einbezogen. Die Fläche auf der Westseite folgt später; sie liegt an der Bundesstraße 437 direkt am Trogbauwerk.