Sport für die Wirbelsäule

Kleinensiel Der Sportverein Kleinensiel bietet ab den Herbstferien wieder Rehabilitationssport für die Wirbelsäule an. Treffpunkt ist das Dorfgemeinschaftshaus in Kleinensiel; der erste Kursus beginnt am Mittwoch, 9. Oktober, 9.15 bis 10.45 Uhr, der zweite am Montag, 14. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten, sagt der Kursusleiter Hans-Jürgen Biskup, der unter Telefon 04732/1762 bis einschließlich Montag, 7. Oktober, Anmeldungen annimmt.