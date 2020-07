Sportler tagen im Gemeinschaftshaus

Kleinensiel Jahreshauptversammlungen finden in der Corona-Krise so gut wie nicht mehr statt. Eine Ausnahme macht an diesem Freitag der Sportverein Kleinensiel. Der Erste Vorsitzende Thorsten Bathe hat die Zusammenkunft für 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Birkenweg anberaumt. Dort arbeiten die Mitglieder überwiegend Regularien ab: diverse Berichte samt Aussprachen und eine Satzungsänderung. Zudem wählen sie einen neuen Kassenprüfer.