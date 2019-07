Verdacht auf Gas: Gebäude geräumt

Kleinensiel Gasgeruch im Bereich der Therme hat am Mittwochabend zwei Parteien eines Mehrfamilienhauses an der Gelben Gate in Kleinensiel beunruhigt. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr Rodenkirchen, die mit 22 Einsatzkräften ausrückte, wie Ortsbrandmeister Lars Stratmann am Donnerstagvormittag mitteilte. Als die Brandretter eintrafen, konnten sie den Verdacht der Bewohner anhand ihrer eigenen Messungen aber nicht bestätigen. Die Messungen des ebenfalls alarmierten Netzbetreibers gaben der Feuerwehr Recht.