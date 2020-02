Wesertunnel wird erneut gesperrt

Kleinensiel Die Nordröhre des Wesertunnels in Richtung Wesermarsch wird an diesem Donnerstag für den Durchgangsverkehr erneut voll gesperrt. Wie die Straßenmeisterei Brake mitteilt, sind im Bereich des Tunnels dringende Reparaturarbeiten erforderlich, die ab etwa 20 Uhr beginnen und voraussichtlich bis 2 Uhr in der Nacht andauern. Eine Umleitung wird über die Weserfähre Golzwarden/Sandstedt angeboten. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet für diesen Schritt um Verständnis.