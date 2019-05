Pfingstbaum mit Völkerball

Reitland Es soll wieder ein wundervoller Pfingstsonntag werden in Reitland. Das hat sich die Ortswehr vorgenommen, die ein attraktives Programm vorbereitet. Los geht‘s, wie in jedem Jahr, am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus, von wo aus die Brandretter mit Unterstützung des Fanfaren- und Spielmannszuges Seefeld den Pfingstbaum vom Thienken-Hof abholen. Sobald der Baum steht, folgen einige Grußworte und der Tanz unter dem Baum. Daran schließt sich die Blumen-Tombola an, während sich die Kinder über die Schminkstation und die Hüpfburg freuen. Für die Erwachsenen gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, teilt Ortsbrandmeister Robert König weiter mit. Viele Freunde hat inzwischen die Oldtimer-Traktoren-Schau gefunden. Gegen 13 Uhr beginnt das alljährliche Völkerball-Turnier auf dem Sportplatz. Die Ausschreibung samt Regeln ist zu finden unter www.ffreitland.de.