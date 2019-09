Reitland Der Klootschießer- und Boßelverein Reitland veranstaltet am Dienstag, 17., und Mittwoch, 18. September, sein alljährliches Preisboßeln für Kinder bis 14 Jahre. Los geht‘s jeweils um 14 Uhr am Hof Damken an der Olympiastraße. Geworfen wird bis 17 Uhr, teilt Tina Tönjes vom Boßelverein mit. Jedes Kind kann für jeweils 30 Cent eine beliebige Anzahl von Karten kaufen, auf denen jeweils 3 Würfe notiert werden. Die Sieger werden bei der Kinderweihnachtsfeier des Boßelvereins am Freitag, 13. Dezember, geehrt.