Reitland: Ausbauplan stockt

Reitland Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg lehnt das geplante Siedlungsentwicklungskonzept für Reitland ab. Sie will weder neue Zufahrten für die drei geplanten Gebäude an der Reitlander Straße erlauben noch die Nutzung der bestehenden Zufahrten. Das macht die Planungen zunichte, was im Infrastrukturausschuss des Rates Ärger hervorrief. Einstimmig beschloss das Gremium, an dem Vorhaben festzuhalten. Bürgermeister Klaus Rübesamen will derweil Gespräche mit der Behörde führen. Geplant ist eine neue Innenbereichssatzung, die vor drei Resthöfen Neubauten mit jeweils bis zu zwei Wohneinheiten erlauben würde – und zwar so, dass einerseits Zuzug möglich wäre, andererseits aber der Charakter des Ortes erhalten bliebe.