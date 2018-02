Nur noch zwei Mal „De neegste Daam“

Reitland /Seefeld Die Reitlander Spielschar geht mit ihrem aktuellen Stück in die letzten Runden. Der witzige Dreiakter „De neegste Daam, de sülve Herr“ ist nur noch zwei Mal zu sehen – nämlich an diesem Mittwoch, 7. Februar, und am Freitag, 9. Februar, jeweils ab 20 Uhr in der Landgaststätte Seefelder Schaart. Das teilt die Pressesprecherin Inka Janßen-Wiese mit. Eintrittskarten halten die sieben Darsteller bereit und das Gasthaus, das unter Telefon 04734/301 zu erreichen ist. Allerdings gibt es für die Freitagvorstellung nur noch sehr wenige freie Plätze. Mitwirkende sind Helge Thoelen, Stefan Marburg, Nadine Wiese, Birgit Schenk, Lena Wiggers, Inka Janßen-Wiese und Heinz Marschallek.

