Ab sofort: Nur mit Maske zum Recyclinghof

Rodenkirchen Auf dem Recyclinghof in Rodenkirchen gilt ab sofort – wie auf allen Recyclinghöfen in der Wesermarsch – die Maskenpflicht. Darauf weist eine Sprecherin der GIB-Entsorgung in Brake hin. Selbstverständlich müssen Kunden auch die abstands- und Hygieneregeln einhalten; zudem sollten sie das Entgelt möglichst passend bereithalten. Die GIB-Entsorgung bittet die Bürger, ihre Abfälle möglichst zu Hause zu lagern und nur in dringenden Fällen zum Recyclinghof zu bringen. Damit sollen die Mitarbeiter der Recyclinghöfe so gut wie möglich vor Ansteckung geschützt werden. Die Recyclinghöfe und auch das Kompostwerk in Rodenkirchen sollen während des Lockdowns geöffnet bleiben, solange die gesetzlichen Vorgaben und das Personalkontingent das zulassen, betont die GIB-Sprecherin.

