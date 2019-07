Achterdorp fährt zur Pötte-Tour

Rodenkirchen Der Bürgerverein Achterdorp will am Sonntag, 18. August, an einer Pötte-Tour zu den großen Schiffen in Bremerhaven teilnehmen. Gemeinsame Abfahrt ist um 10.30 Uhr ab Hartwarden, teilt der Vorsitzende Rolf Mannott mit. Bis einschließlich 14. August nimmt er unter Telefon 04732/8168 Anmeldungen an.