Rodenkirchen Der Bürgerverein Achterdorp radelt ins Blaue. Am Sonntag, 25. August, treffen sich die Mitglieder um 11 Uhr am Bier-Café Hülsmann, um sich auf ihre Stahlrösser zu schwingen. Unterwegs gibt es eine Kaffeetafel, und nach der Rückkehr wird beim Vorsitzenden Rolf Mannott gegrillt. Wer diese Tour nicht versäumen will, melde sich bis zum 22. August bei Rolf Mannott unter Telefon 04732/8168 an.