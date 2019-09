Achterrat und Kita-Plätze

Rodenkirchen Gibt es noch freie Plätze in den Stadlander Kindertagesstätten? Über diese Frage informiert sich der Jugend- und Sozialausschuss des Gemeinderates in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 18. September, ab 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Weitere Themen sind die Jugendarbeit in Schwei und der Antrag des Bürgers Frieder Bunjes auf Einrichtung eines Achterrates als Stimme der Jugendlichen aus der Gemeinde im Rathaus. Zudem sind zwei Einwohnerfragestunden vorgesehen.