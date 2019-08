Ärger um Rad-Garage hält an

Rodenkirchen Die neue Fahrrad-Garage am Bahnhof bleibt ein Problemfall, denn der abschließbare Teil kann weiterhin nicht genutzt werden.

Auf eine Nachfrage des CDU-Ratsherrn Horst Wieting im Infrastrukturausschuss des Rates sagte Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) am Donnerstag: Die Anlage sei nach wie vor mangelhaft. Die Attika, also die obere Umrandung, ist noch nicht fertiggestellt, dafür zeigen sich erste Rostflecken. Für Montag, 26. August, sei eine Besprechung mit den ausführenden Firmen anberaumt. Ein Problem sei, dass ein Subunternehmen tätig war.

• Bei den Rillensteinen an der Einmündung Marktstraße/Am Markt hat sich inzwischen einiges getan: Eine Baufirma hat an dieser Stelle die Bürgersteige abgesenkt. Damit sollen weitere Stürze von Fahrradfahrern verhindert werden. Wie Robby Müller vom Bauamt mitteilte, hat sich die Verkehrssicherheitskommission des Landkreises am vergangenen Mittwoch mit der Unfallstelle befasst. Sobald das Ergebnis der Beratungen vorliegt, soll der von den Grünen beantragte Fahrradgipfel einberufen werden.