Alkoholisiert vom Fahrrad gefallen

Rodenkirchen Ein 16-Jähriger ist am Donnerstagabend auf der Straße Abser Deich vom Fahrrad gefallen und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann so stark alkoholisiert, dass ein Alkoholtest am Unfallort nicht möglich war. Der Stadlander wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm das Personal eine Blutprobe entnahm. Anschließend leitete die Polizei ein Strafverfahren gegen ihn ein.