Rodenkirchen Horst Spindler aus Esenshamm ist seit seiner Kindheit ein Fan des Rodenkircher Markts. Doch der Besuch am Sonntag war eher ein Horrortrip, wie der 76-Jährige der NWZ berichtete.

Denn Horst Spindler (Bild) ist seit einem Schlaganfall stark gehbehindert. Deshalb ist er auf Behinderten-Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Marktes angewiesen. Diese Parkplätze gibt es beispielsweise seit Jahren an der Einmündung der Schulstraße in die Marktstraße. Doch an diesem Sonntag waren sie alle belegt – und zwar auch von Autofahrern, die offensichtlich gut zu Fuß sind. Jedenfalls hatten sie keinen entsprechenden Hinweis in ihre Autos gelegt, wie Horst Spindler feststellte.

Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als zurück in Richtung Ortsausgang Esenshamm zu fahren und dort zu parken. Eingehakt bei seiner Frau Annegrete, ging er am Stock zum Markt, kaufte sich am Eingang ein Fischbrötchen und traf anschließend noch einige Bekannte, musste dann aber den beschwerlichen Besuch abbrechen. „Ich bin zum Auto zurückgehumpelt und habe mich unterwegs gefragt, ob ich die Strecke überhaupt schaffe“, berichtet Horst Spindler.

Nach dieser bitteren Erfahrung stellt der Rentner mehrere Forderungen auf:

• Es müssen zusätzliche Behinderten-Parkplätze eingerichtet werden, und zwar möglichst dicht am Marktgelände,

• und die Polizei muss diese Parkplätze regelmäßig kontrollieren und so schnell wie möglich gegen Missbrauch einschreiten.

Zudem appelliert Horst Spindler an alle Nichtbehinderten, den Vorrang von behinderten Autofahrern auf den für sie reservierten Parkplätzen zu respektieren.