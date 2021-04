Am 27. April: DRK bittet wieder zur Blutspende

Rodenkirchen Eine weitere Möglichkeit zur Blutspende besteht am nächsten Dienstag, 27. April, in der Grundschule Rodenkirchen an der Schulstraße 14. Von 15 bis 20 Uhr erwarten der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und das Helferteam des DRK-Kreisverbandes Wesermarsch die Spender. Einlass ist nur bis 19.45 Uhr möglich. Wer gerne einen festen Termin hätte, kann ihn mit der Blutspende-App des Roten Kreuzes vereinbaren. Verbunden mit der Spende ist eine Typisierung für die Deutsche Stammzellspenderdatei. Die Spender müsse erhöhte hygienische Vorkehrungen beachten, sobald sie das Schulgelände betreten; dazu gehören Maske und Abstandsregeln. Eine Einwegregelung soll Begegnungen so gering wie möglich halten. Spenden darf nur, wer seinen Personalausweis vorzeigen kann. Jeder Spender bekommt ein Essenspaket mit.

