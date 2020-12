Am Donnerstag: Gemeinderat verabschiedet Hülsmann

Rodenkirchen Der Gemeinderat tritt an diesem Donnerstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Großsporthalle Rodenkirchen zu seiner letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Nach den Regularien wird der langjährige Pächter der Markthalle Rodenkirchen, Gerfried Hülsmann, offiziell verabschiedet. Anschließend entscheidet der Rat über die Gründung eines Senioren- und Behindertenbeirates für die Gemeinde Stadland. Weitere Themen sind die Verkaufspreise im Baugebiet Schwei und eine Rahmenvereinbarung zum Leader-Förderantrag über Boule-Plätze in der Wesermarsch. Zu Beginn und zum Schluss des öffentlichen Teils sind jeweils Einwohnerfragestunden vorgesehen.