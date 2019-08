Angler grillen und klönen

Rodenkirchen Der Angelverein Stadland feiert am Sonnabend, 24. August, ein Grillfest für Mitglieder und Freunde. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Vereinsheim am Strohauser Sieltief in Rodenkirchen bei Kaffee, Tee, Kuchen und Klönschnack. Wegen der Planungssicherheit bittet der Vorstand um Anmeldungen bis spätestens Donnerstag, 22. August, bei Elke von der Lieth unter Telefon 0176/7662 37 74.