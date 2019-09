Anmelden für die Mutter-Kind-Börse

Rodenkirchen Der Förderverein der Grundschule Rodenkirchen veranstaltet seine nächste Mutter-und-Kind-Kleiderbörse am Mittwoch, 23. Oktober. Von 14.30 bis 17 Uhr können in der Markthalle an etwa 100 Tischen Waren, aber auch Spielzeug und Herrenkleidung, verkauft werden. Wer selbst als Anbieter dabei sein will, kann sich an Jörg Lange wenden, den Vorsitzenden des Fördervereins. Unter WhatsApp 0174/983 93 03 nimmt er Anmeldungen an.