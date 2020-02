Anmelden für Kleiderbörse

Rodenkirchen Rund 100 Verkaufstische werden auch bei der nächsten Mutter-und-Kind-Kleiderbörse in der Markthalle Rodenkirchen aufgestellt. Der Förderverein der Grundschule veranstaltet sie am Mittwoch, 4. März, von 14.30 bis 17 Uhr. Wer noch einen Platz ergattern will, melde sich über WhatsApp 0174/

983 93 03 beim Vorsitzenden Jörg Lange. Der Verein stellt Tische und Stühle.