Rodenkirchen Der Vorstand des AT Rodenkirchen hat seinen für Sonnabend, 3. November, geplanten alljährlichen Ball in der Markthalle abgesagt. Das hat der Vorsitzende Alexander Knupp am Montag mitgeteilt. Als Ursache nannte er nicht näher bezeichnete „organisatorische Gründe“. Für 2019 plant der Vorstand aber wieder einen größeren Ball, bei dem das 111-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden soll.

