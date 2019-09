Auch zum Markt keine Ausnahme

Rodenkirchen Die Kreisverwaltung zeigt kein Entgegenkommen: Auch an den vier Markttagen dürfen Radfahrer auf Rodenkircher Radwegen nur in einer Fahrtrichtung unterwegs sein. Begegnungsverkehr bleibt auch in Ausnahmesituationen verboten. Das hat Bürgermeister Klaus Rübesamen jetzt im Schulausschuss des Rates mitgeteilt. Er hatte für die Markttage auf eine Ausnahmeregelung gehofft.