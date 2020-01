Rodenkirchen Zu einer Augenreise ins Land der Fjorde lädt an diesem Montag Bernd Naumann ein. Ab 20 Uhr berichtet der Reisejournalist aus Schwedeneck bei Kiel über Norwegen. Seit 1969 ist er immer wieder in dieses Land gereist. In der Markthalle nimmt er seine Zuschauer mit zu tosenden Wasserfällen, stillen Seen, Gletschern, in die Welt der Schären und in die kleinen Hafenstädte, die trotz aller Modernität den Charme vergangener Zeiten bewahrt haben. Auch die ältesten und am besten erhaltenen Stabkirchen aus dem 13. Jahrhundert hat Bernd Naumann besucht. Der Journalist gastiert jedes Jahr Anfang Januar in der Markthalle.