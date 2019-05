Ausblick auf den Roonkarker Mart

Rodenkirchen Welche attraktiven Fahrgeschäfte kommen in diesem Jahr zum Rodenkircher Markt? Diese Frage beantwortet Marktmeisterin Merle Lienemann in der öffentlichen Sitzung des Touristik- und Marktausschusses des Rates am Mittwoch, 29. Mai, ab 16.30 Uhr im Rathaus. Ein weiteres Thema ist der Rückblick der Bürger- und Touristikinformation.