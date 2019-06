Rodenkirchen Der Motorsportclub (MSC) Rodenkirchen veranstaltet am Sonntag, 30. Juni, ein Auto-Turnier auf dem Marktplatz. Der erste Durchgang startet um 9.30 Uhr, der zweite um 13 Uhr. Autofahrer zeigen ihre Geschicklichkeit beim Einparken oder in der Spurgasse. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten ADAC-Gebiet Weser-Ems, sagt der MSC-Vorsitzende Rainer Bohlken. Auch Neulinge sind am Start willkommen. Gewertet wird in drei Klassen: Anfänger, Fortgeschrittene und Experten.