Automatenknacker scheitern

Rodenkirchen Vier Jugendliche sind am Sonntag mit dem Versuch gescheitert, an der Ecke Berliner Platz/Schlesierstraße einen Zigaretten- und einen Kaugummiautomaten zu knacken. Die Polizei gibt die Tatzeit mit 14.10 Uhr an und bittet unter Telefon 04731/9 98 10 um Hinweise. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.