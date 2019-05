B 212 am Dienstag halbseitig gesperrt

Rodenkirchen Die Bundesstraße 212 wird im Verlauf der Ortsumgehung Rodenkirchen am Dienstag, 28. Mai, halbseitig gesperrt. Grund sind Unterhaltungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Bundesstraße 437 und Hiddingen, teilt die Straßenmeisterei Nordenham mit. Während der Verkehr aus Richtung Brake in Richtung Wesertunnel und Nordenham durch die Baustelle geführt wird, werden Verkehrsteilnehmer mit Fahrtrichtung Brake an der Baustelle vorbeigeführt. Mit Behinderungen muss gerechnet werden.