Rodenkirchen Unbekannte Straftäter haben einen Baucontainer aufgebrochen und ausgeräumt. Die Einbrecher stahlen Elektrokabel, eine Kabeltrommel sowie Fernbedienungen; der Schaden beträgt insgesamt etwa 4500 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war der Kasten an der Straße Am Friesenhof abgestellt. Der genaue Tatzeitpunkt ist unbekannt: Er liegt zwischen Sonnabend, 14. September, 14 Uhr, und Montag, 16. September, 8 Uhr. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wende sich an das Polizeikommissariat Nordenham, Telefon 04731/9 98 10.