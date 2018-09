Rodenkirchen Der Landvolkverein Rodenkirchen/Esenshamm/Golzwarden bindet neue Erntekronen für jeden der drei Bezirke. Bei dem Termin am Donnerstag, 27. September, ab 19.30 Uhr hoffen die Organisatoren auf rege Teilnahme; Treffpunkt ist das Haus von Frauke und Norbert Müller an der Braker Straße 26. An das Binden soll sich ein gemütliches Beisammensein anschließen; für Getränke und Grillwurst wird gesorgt.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir