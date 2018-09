Rodenkirchen Die Themen Pflegebedürftigkeit und Betreuung im Alter stehen im Mittelpunkt des nächsten Kaffeenachmittags des DRK-Seniorenclubs Rodenkirchen. Termin ist am Montag, 1. Oktober, ab 15 Uhr im Gemeindehaus an der Schulstraße 5. Ilse Lochau vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises informiert, Gäste sind willkommen. Wer vorweg eine Frage hat, wende sich an die Leiterin Inge Diehm, Telefon 04732/693. Sie nimmt auch Abmeldungen entgegen.

