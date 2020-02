Bischof segnet die Pfarrerin

Rodenkirchen Seit dem 1. Februar ist Christiane Geerken-Thomas Kreispfarrerin, an diesem Sonntag führt Bischof Thomas Adomeit sie offiziell in ihr Amt ein. Der Festgottesdienst beginnt um 15 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche; daran schließt sich ein Empfang in der Markthalle an.

Christiane Geerken-Thomas ist die Nachfolgerin des im April 2019 plötzlich verstorbenen Jens Möllmann. Sie wurde vor 54 Jahren in Brake geboren und wuchs an verschiedenen Orten der Wesermarsch auf.

• Doch auch ab 10 Uhr feiert die Kirchengemeinde schon einen Gottesdienst. Die Vorkonfirmandengruppe und der Musikzug der Johanniter gestalten ihn. Sowohl im Musizieren als auch in Erster Hilfe zeigen die Jugendlichen, was sie mit den Johannitern eingeübt haben.