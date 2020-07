Blumen für die Rektorin

Rodenkirchen Schülerinnen und Schüler waren zur Verabschiedung der Rektorin Elke Kuik-Janssen am Mittwoch in der Schulturnhalle nicht eingeladen – wegen Corona. Sie hatten sich schon am Dienstag vor der ersten Stunde von der Schulleiterin verabschiedet. Das Lehrerkollegium hatte ihre Aufstellung auf dem Schulhof choreographiert, und dann überreichte jedes Kind eine Blume – nicht direkt an die scheidende Chefin, sondern sie steckten sie in Vasen. Elke Kuik-Janssen war von diesem Aufgebot sehr gerührt.