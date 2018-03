Börse fürSpielzeugund Kleider

Rodenkirchen Der Förderverein der verlässlichen Grundschule Rodenkirchen veranstaltet am Mittwoch, 4. April, seine nächste Kleiderbörse für Mutter und Kind. Treffpunkt ist von 14.30 bis 17 Uhr die Markthalle, wo mehr als 100 Verkaufstische Platz finden. Die Verkäufer bieten Kleidungsstücke ihrer Kinder sowie von ihnen selbst und Spielzeug an. Wer dabei sein will, kann jetzt beim Vorsitzenden des Fördervereins, Jörg Lange, eine Standkarte kaufen: per E-Mail unter jl1234jl64@gmail.com oder per Handy oder Whatsapp unter 0174/983 93 03.

