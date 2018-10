Rodenkirchen Die Johanniter-Jugend veranstaltet am Sonnabend, 3. November, ihren Laternenumzug. Treffpunkt ist um 19 Uhr die Wache an der Molkereistraße, von wo aus die Kinder eine kleine Strecke zurücklegen werden. Nach der Rückkehr gibt es Stockbrot am offenen Feuer, Bratwurst und Kaltgetränke. Zudem baut die Johanniter-Jugend wieder die Geisterbahn für Kinder auf.

