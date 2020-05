Corona-Krise: Privater Grünschnitt zum Kompostwerk

Eversten/Ohmstede

Vorbereitungen Auf Die Saison Laufen Olantis-Freibad öffnet wieder am 25. Mai

Im Gegensatz zum Flötenteich-Bad kann das Freibad an der Hunte in knapp drei Wochen wieder Besucher aufnehmen. Es wird auf jeden Fall Einschränkungen geben. Wie die aussehen, steht in den Sternen beziehungsweise in Hannover.